В Москву прибыла первая группа пострадавших после ЧП под Брянском

Первая группа пострадавших при крушении поезда в Брянской области прибыла в Москву и встречена медиками, готовыми оказать помощь. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента здравоохранения.
Как отмечается, пострадавших принимают на Киевском вокзале. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.
«Первая партия прибывших людей уже встречена», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что московские экстренные службы ожидают прибытие второго поезда с пострадавшими, а медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую помощь.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста, позднее число погибших выросло до 7 человек, пострадавших — до 69 человек.
Поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.
Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба. В РЖД сообщили, что эвакуированным пассажирам дадут возможность продолжить поездку на резервном составе.