«Никто не идет ученикам на уступки»: как подать апелляцию на результаты ЕГЭ

— Стоит учитывать, что каждую работу проверяют два человека: они друг друга не видят и, скорее всего, не знакомы. Проверяющие также отвечают за то, чтобы во второй части экзамена были одинаково выставлены баллы. И если первый эксперт оценил работу на 3 балла, а второй на 1, значит, кто-то из них оказывается некорректен. И все это с учетом размытости критериев. Поэтому практически каждый проверяющий всегда ставит по минимальному количеству баллов. Никто не идет ученикам на уступки, — рассказывает преподаватель. — А когда перед проверяющим лежит бесчисленное количество работ школьников и ему необходимо за короткий срок времени все это проверить, то замыливается глаз, и может быть допущена ошибка.