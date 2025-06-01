Энергия преображения: Рунический гороскоп на неделю с 2 по 8 июня 2025 для всех знаков зодиака

Неделя с 2 по 8 июня 2025 года станет временем глубоких эмоциональных открытий и важных внутренних трансформаций для представителей всех знаков зодиака. Руны указывают на необходимость доверять интуиции, быть открытыми к переменам и не бояться временных трудностей на пути к цели. Помните, что даже самые сложные периоды несут в себе зерно будущего роста и развития. Пусть эта неделя принесёт вам ясность в мыслях, гармонию в отношениях и радость от новых открытий на пути самопознания! А ранее Life.ru рассказывал, что Сатурн впервые за 30 лет перешёл в знак зодиака Овен, начав эпоху испытаний и кармы. Кому страдать до 2028 года?