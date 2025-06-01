С вечера 1 июня 2025 года иудеи отмечают Шавуот

Последователи иудаизма 6 числа месяца сивана отмечают праздник Шавуот, день дарования Торы. В 2025 году Шавуот празднуется с вечера 1 июня по григорианскому календарю.
Ежегодный календарь евреев является лунно-солнечным, благодаря чему каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. По григорианскому календарю праздники приходятся на разные даты в зависимости от года. Новый день по еврейскому календарю начинается с захода солнца.
Шавуот отмечают один день в Израиле и два дня за его пределами. Три дня перед праздником являются полупраздничными, их называют «три дня ограждения».
Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот является, в том числе, праздником наступления нового сезона. Он отмечается в начале сезона жатвы пшеницы. Наряду с Песахом и Суккотом, Шавуот является паломническим праздником. До разрушения Второго Храма традиции иудаизма предписывали совершать паломничество в Иерусалим. В настоящее время фактические паломничества больше не являются обязательными для евреев, пока не будет построен Третий Храм — иудеи верят, что он будет воздвигнут на Храмовой горе в Иерусалиме и станет духовным центром для еврейского народа и всего человечества.
На Шавуот принято украшать синагоги зеленью, а праздничная трапеза обязательно включает молочную и мучную пищу. Вечером перед заходом солнца иудеи зажигают свечи. Принято надевать самую нарядную одежду. Еврейская традиция предусматривает отказ от работы в Шавуот.
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