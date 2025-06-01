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Результаты ЦЭ будут объявлены до 11 июня, а выпускные в Беларуси пройдут 13 июня

Результаты ЦЭ объявят до 11 июня, а выпускные в белорусских школах пройдут 13 июня.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сообщил, что до 11 июня будут известны результаты ЦЭ, а 13 июня во всех школах пройдут выпускные вечера, сообщает news.by.

Андрей Иванец отметил, что «введение централизованного экзамена позволяет в первую очередь решить задачу объективности». Министр подчеркнул, что все выпускники и все абитуриенты сдают соответствующие экзамены по единым заданиям.

— Потому что каждый школьник должен иметь возможность показать именно те знания, которые он получил во время обучения в школе, — сказал Иванец.

Он отметил, что до 11 июня будут известны результаты ЦЭ, а 13 июня во всех школах Беларуси пройдут выпускные вечера.

Тем временем Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси, а министр Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. А президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный элемент вступительной кампании.

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