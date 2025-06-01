Богомаз: 250 человек разместили в ПВР после ЧП в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в пункте временного размещения (ПВР) находятся 250 человек после схода поезда с рельсов в регионе.
«Был развернут ПВР, куда разместили 250 человек. Остальные люди… родственники забрали домой», — сообщил Александр Богомаз.
Напомним, в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста в ночь с 31 мая на 1 июня. Кроме того, случился сход пассажирского поезда, который направлялся в Москву. По словам Александра Богомаза, 47 человек госпитализировали.
Также сообщалось, что на Киевском вокзале Москвы встретили первых пострадавших. Медики и психологи готовы незамедлительно оказывать им помощь.