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Богомаз: 250 человек разместили в ПВР после ЧП в Брянской области

Александр Богомаз сообщил, что родственники забрали домой остальных пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в пункте временного размещения (ПВР) находятся 250 человек после схода поезда с рельсов в регионе.

«Был развернут ПВР, куда разместили 250 человек. Остальные люди… родственники забрали домой», — сообщил Александр Богомаз.

Напомним, в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста в ночь с 31 мая на 1 июня. Кроме того, случился сход пассажирского поезда, который направлялся в Москву. По словам Александра Богомаза, 47 человек госпитализировали.

Также сообщалось, что на Киевском вокзале Москвы встретили первых пострадавших. Медики и психологи готовы незамедлительно оказывать им помощь.