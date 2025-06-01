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В Уфе открываются пять пляжей

1 июня в Уфе сегодня официально стартовал купальный сезон.

Источник: Башинформ

Пока для уфимцев и гостей города будут открыты 5 пляжей: на озёрах Кашкадан, Красивое и два на оз. Тёплом, а также пляж «Солнечный» на реке Белой, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

5 пляжей на реках («Ак-Яр Затон», «Водник» — на р. Белой; «Берег солнца», «Сипайловское сочи», «Песчаный» — на р. Уфе) открываются, но с запретом на купание. Срок открытия 11-го пляжа «Ак Яр Нижегородка» пока сдвигается из-за высокого уровня воды.

В ведомстве напомнили правила поведения у воды: купаемся только на официальных пляжах, не заходим в воду в состоянии алкогольного опьянения, постоянно следим за детьми, если они находятся возле воды или тем более в воде.