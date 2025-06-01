Результаты отбора в классы с углубленным изучением предметов в школах Перми появятся в личных кабинетах школьников

Пермские школы завершили первый этап отбора детей для обучения в специализированных классах. На программы с углубленным изучением отдельных предметов в пятые и седьмые классы было подано более 1100 заявлений. При этом один ребенок мог подать заявки в несколько школ.
Претенденты уже прошли собеседование и тестирование по русскому языку и математике. Результаты будут доступны в личном кабинете школьника. До 11 июня в личном кабинете школьнику необходимо выбрать только одну школу. Представители школы пригласят семью школьника для подачи заявления на обучение.