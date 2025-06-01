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Уиткофф раскритиковал ХАМАС за ответ на предложение о прекращении огня в Газе

В настоящее время боевые действия в секторе Газа продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф раскритиковал ХАМАС за ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа. По его мнению, слова представителей палестинского радикального движения являются неприемлемыми.

«Я получил ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов. Он является совершенно неприемлемым и отбрасывает нас только назад», — написал он в социальной сети Х.

Уиткофф считает, что ХАМАС должен принять рамочное предложение Вашингтона в качестве основы для непрямых переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Лишь так, считает американский политик, возможно добиться соглашения о 60-дневном прекращении огня.

Как KP.RU писал ранее, 31 мая 2025 года армия Израиля заявила о ликвидации главы боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара и его приближенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются.