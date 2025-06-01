Уиткофф раскритиковал ХАМАС за ответ на предложение о прекращении огня в Газе

Уиткофф считает, что ХАМАС должен принять рамочное предложение Вашингтона в качестве основы для непрямых переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Лишь так, считает американский политик, возможно добиться соглашения о 60-дневном прекращении огня.