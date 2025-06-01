На Никитском бульваре открылась интерактивная выставка ко Дню защиты детей

Фотовыставка поможет посетителям взглянуть на Москву глазами специалиста, узнать об отличиях новых поликлиник от старых, о современных медицинских центрах и образовательных кампусах, а также о различных видах городского транспорта. Детей ждет интерактивная программа с основами урбанистики — о формах зданий, значении рек и принципах создания комфортных парков.