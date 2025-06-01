На Никитском бульваре открылась интерактивная выставка ко Дню защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей на Никитском бульваре открылась фотовыставка «Я — Москва». Экспозиция, организованная Комплексом градостроительной политики, демонстрирует эволюцию столицы: от исторических принципов застройки до современных урбанистических решений. Посетители смогут проследить, как меняется мегаполис и жизнь его жителей.
Фотовыставка поможет посетителям взглянуть на Москву глазами специалиста, узнать об отличиях новых поликлиник от старых, о современных медицинских центрах и образовательных кампусах, а также о различных видах городского транспорта. Детей ждет интерактивная программа с основами урбанистики — о формах зданий, значении рек и принципах создания комфортных парков.
Юных посетителей выставки ждут два тематических маршрута. Музейный включает знаковые культурные объекты: парк «Зарядье», новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной и ДК «ГЭС-2». Спортивный маршрут познакомит с инфраструктурой «Лужников», в особенности, Дворца гимнастики Ирины Винер до аквакомплекса и центров единоборств.
Фотовыставка демонстрирует ключевые архитектурные проекты столицы, включая кампус МГТУ им. Баумана, кластер «Ломоносов» и парк «Зарядье». Экспозиция создана на основе иллюстраций художницы Алисы Юфы и книг Софьи Милье «Москва для детей. Пять маршрутов по современной архитектуре», изданных «Кучково поле Музеон» и «Манн, Иванов и Фербер».
Выставка продлится до 15 июня, вход свободный.