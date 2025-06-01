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Аксенов: Симферополь отмечает День города

1 июня отмечается День города Симферополя. С праздником жителе й и гостей столицы Крыма поздравил руководитель региона Сергей Аксенов.

Источник: Комсомольская правда

«Симферополь меняется и хорошеет на глазах, становится более современным и комфортным, сохраняя при этом свою неповторимую атмосферу», — отметил глава РК.

Он подчеркнул, что благоустройство города продолжается. Строители преобразили в лучшую сторону площадь и бульвар Ленина, Екатерининский сад, Гагаринский парк и сквер имени Тренева. В разгаре реконструкция Детского парка.

Симферополь с каждым годом хорошеет и становится комфортнее для отдыха и проживания.

Статус столицы Крыма обязует быть на высоте!