Аксенов: Симферополь отмечает День города

«Симферополь меняется и хорошеет на глазах, становится более современным и комфортным, сохраняя при этом свою неповторимую атмосферу», — отметил глава РК.
Он подчеркнул, что благоустройство города продолжается. Строители преобразили в лучшую сторону площадь и бульвар Ленина, Екатерининский сад, Гагаринский парк и сквер имени Тренева. В разгаре реконструкция Детского парка.
Симферополь с каждым годом хорошеет и становится комфортнее для отдыха и проживания.
Статус столицы Крыма обязует быть на высоте!