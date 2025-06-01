На Никитском бульваре открылась выставка «Я — Москва» ко Дню защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей на Никитском бульваре стартовала фотовыставка «Я — Москва», организованная Комплексом градостроительной политики и строительства.
Посетители смогут не только ознакомиться с устройством современного мегаполиса, но и проследить за изменениями, происходящими в столице и жизни ее жителей, а также узнать о принципах строительства как древнего, так и современного города.
Выставка даст возможность понять, кто такие архитекторы, чем они занимаются и какова важность их работы. Посетители смогут увидеть Москву глазами профессионалов, узнать, чем новые поликлиники отличаются от старых, что представляют собой медицинские центры и образовательные кампусы, а также какие виды общественного транспорта существуют в городе. Юные гости смогут научиться задавать вопросы урбанистам, например, о формах зданий, значении рек в городской среде и характеристиках современных комфортных парков.
Для детей также предусмотрены два экскурсионных маршрута: музейный и спортивный. Первый маршрут включает посещение парка «Зарядье», нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, дома культуры «ГЭС-2» и других значимых городских объектов. Второй маршрут охватывает территорию спортивного комплекса «Лужники» и включает такие места, как Дворец гимнастики Ирины Винер, центр самбо и бокса, а также аквакомплекс.
Изучая выставку, горожане смогут оценить ключевые градостроительные проекты столицы, включая кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, кластер «Ломоносов», парк «Зарядье» и другие значимые объекты.
Основу выставки составляют иллюстрации художницы Алисы Юфы и книги писательницы Софьи Милье «Москва для детей. Пять маршрутов по современной архитектуре» издательства «Кучково поле Музеон» и «Я — Москва. Как устроен город» издательства «Манн, Иванов и Фербер».
Выставка «Я — Москва» будет открыта на Никитском бульваре до 15 июня и доступна для всех желающих.
Напомним, ранее сообщалось, что в День защиты детей юных жителей и гостей столицы ждет яркий праздник с интерактивными экскурсиями и световыми шоу в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. Для детей подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа с раздачей воздушных шаров и интерактивными играми. Также в этот день в павильоне откроется выставка детских рисунков «Город на бумаге: дети о Москве», где будут представлены работы победителей ежегодного творческого конкурса «Арт-проект: Моя Москва».