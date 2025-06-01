На Никитском бульваре открылась выставка «Я — Москва» ко Дню защиты детей

Напомним, ранее сообщалось, что в День защиты детей юных жителей и гостей столицы ждет яркий праздник с интерактивными экскурсиями и световыми шоу в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. Для детей подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа с раздачей воздушных шаров и интерактивными играми. Также в этот день в павильоне откроется выставка детских рисунков «Город на бумаге: дети о Москве», где будут представлены работы победителей ежегодного творческого конкурса «Арт-проект: Моя Москва».