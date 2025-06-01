В Ростовской области ищут готовых работать за 350 тысяч рублей

В Ростовской области есть вакансии, где зарплаты в разы превышают средний уровень. Если медианное предложение на рынке труда весной 2025 года составляет 67,6 тысячи рублей, то некоторым специалистам готовы платить в два, три и даже пять раз больше.
Абсолютный рекордсмен по зарплатам — дата-сайентисты, подсчитали аналитики hh.ru. Им предлагают в среднем 350 тысяч рублей — это в 5,2 раза выше региональной медианы. Немного отстают DevOps-инженеры с зарплатой 225 тысяч рублей, коммерческие и продуктовые аналитики с доходом 200 тысяч рублей.
В топ-10 высокооплачиваемых профессий вошли технические директора с зарплатой 170 тысяч рублей, агенты по недвижимости с 167,8 тысячами, генеральные директора, руководители строительных проектов, продюсеры и руководители групп разработки, получающие от 150 тысяч рублей — в 2,2 раза выше среднего.
Среди других востребованных специалистов с хорошими зарплатами отметим операционных и финансовых директоров, геодезистов, прорабов, бортпроводников, руководителей отделов продаж и маркетинга. Даже курьеры и сварщики в отдельных случаях могут рассчитывать на 120−125 тысяч рублей.
При этом традиционно низкие зарплаты сохраняются у воспитателей и нянь с 34,3 тысячами рублей, уборщиков с 35,2 тысячами, методистов с 37,5 тысячами, учителей с 38 тысячами и психологов с 40 тысячами рублей.
По данным сайта по поиску работы, разница в доходах между наиболее и наименее оплачиваемыми специалистами региона достигает десятикратного размера.
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