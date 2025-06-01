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Омичи вовсю собирают летние грибы

О богатых урожаях рассказывают грибники со многих районов Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Жители региона делились последние майские дни фотографиями свой удачной «тихой» охоты в соцсетях. Судя по упомянутым местам сбора, грибы активно растут практически по всей Омской области.

«Были сегодня в районе Конезавода. Сухо, но грибочки водятся. Много старых было и червивых. Коровников взяли-таки с ведро. На сковородку насобирали подосиновиков», — сообщает 31 мая омичка Ирина в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте».

В той же группе отметились вчерашним урожаем подберезовиков и подосиновиков жители Калачинского района. Поселок Крутая Горка и Таврический район порадовал своих грибников обилием маслят. А село Одесское «отметилось» обилием коровников. Отметим, что эти грибы не характерны для мая — обычно их такое обильное появление в регионе отмечается в середине лета.