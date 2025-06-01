Омичи вовсю собирают летние грибы

В той же группе отметились вчерашним урожаем подберезовиков и подосиновиков жители Калачинского района. Поселок Крутая Горка и Таврический район порадовал своих грибников обилием маслят. А село Одесское «отметилось» обилием коровников. Отметим, что эти грибы не характерны для мая — обычно их такое обильное появление в регионе отмечается в середине лета.