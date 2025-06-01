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Путин рассказал о помощи Российского детского фонда детям участников СВО

Путин выразил уважение Российскому детскому фонду за помощь детям бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Действенная поддержка, которую Российский детский фонд оказывает детям участников специальной военной операции, заслуживает глубокого уважения, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Глубокого уважения заслуживает действенная поддержка, которую фонд оказывает детям участников специальной военной операции», — отметил Путин в обращении к участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Он подчеркнул, что повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов — ключевой общенациональный приоритет.

«От слаженной работы, плодотворного партнерства государства и общества по этим важнейшим вопросам прямо зависят наше будущее, укрепление государственности и суверенитета России», — добавил президент.