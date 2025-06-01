Ликсутов отметил рост производства детских товаров в Москве на 65%

1 июня отмечается Международный день защиты детей, напоминая о важности заботы о подрастающем поколении. Столичные производители развивают детскую индустрию, выпуская товары для детей по всей стране. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Московские промышленники выпускают широкую линейку качественных детских товаров и обеспечивают подрастающее поколение всем самым необходимым. Так, по итогам 2024 года отгрузка игр и игрушек выросла более чем на 65 процентов», — сообщил Максим Ликсутов.
Предприятия создают для детей все необходимое — одежду и обувь, обучающие игры, качественные продукты, школьные товары и косметику.
«Сегодня детские товары в столице производят около 30 промышленных предприятий. Особое внимание производители уделяют формированию у ребят инженерного мышления, а также интереса к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям», — рассказал Анатолий Гарбузов.
Например, Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Научные развлечения» производит востребованное учебное оборудование для образовательных учреждений России и других стран. В линейке свыше 100 наборов по естественным наукам.
А компания «Бау-Групп» производит в Москве игрушки «Тапо», созданные совместно с экспертами. Гипоаллергенные персонажи помогают детям развивать эмоциональный интеллект.