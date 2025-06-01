Ликсутов отметил рост производства детских товаров в Москве на 65%

1 июня отмечается Международный день защиты детей, напоминая о важности заботы о подрастающем поколении. Столичные производители развивают детскую индустрию, выпуская товары для детей по всей стране. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.