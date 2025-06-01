Стоимость проезда в городском транспорте скорректирована с 1 июня

С 1 июня в Москве пересмотрены цены на билеты в городском транспорте и некоторые другие транспортные тарифы. Так, одна поездка в городском транспорте (в том числе на МЦД в «Центральной» зоне) по «Кошельку» карты «Тройка» изменилась с 63 до 67 рублей, а тариф на пригородную зону составляет 90 рублей. На 4−6 рублей скорректирована цена поездки, в частности, при оплате банковской картой.
Самым выгодным способом оплаты остается биометрия. Ей пользуются более 400 тысяч пассажиров. Цена поездки при оплате «улыбкой» — 63 рубля.
Как отмечают в Дептрансе, тарифы индексируется на величину ниже инфляции, а стоимость проезда — особенно в рамках безлимитных билетов на 30, 90 и 365 дней — одна из самых низких среди крупных городов России. Выгодными для маршрутов на разных видах транспорта остаются и билеты «90 минут». Пересадки между маршрутами наземного транспорта, а также рельсовыми видами транспорта по-прежнему бесплатные.
С 1 июня также изменились тарифы на эвакуацию и хранение на штрафстоянках автомобилей. А плата за проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы изменилась на 2 ₽ (с 5 до 7 ₽ за участок). Проезд бесплатный 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники.
Как заявили в Дептрансе, выручка от этих платежей идет на развитие транспортной инфраструктуры: метро, МЦД, наземного транспорта, и внедрение новых ИТ-решений, улучшение пассажирских сервисов и билетной системы.