Стоимость проезда в городском транспорте скорректирована с 1 июня

С 1 июня в Москве пересмотрены цены на билеты в городском транспорте и некоторые другие транспортные тарифы. Так, одна поездка в городском транспорте (в том числе на МЦД в «Центральной» зоне) по «Кошельку» карты «Тройка» изменилась с 63 до 67 рублей, а тариф на пригородную зону составляет 90 рублей. На 4−6 рублей скорректирована цена поездки, в частности, при оплате банковской картой.