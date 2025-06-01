Ученые заметили вытекающее из ядра Земли золото

Так в чем же связь с золотом? По химическим свойствам оно похоже на рутений, поясняет Месслинг, поэтому, если из активной зоны вытекает рутений, из нее также вытекает золото в аналогичных количествах. Однако это будет «мизерное» количество. И даже если бы ученые захотели добывать золото непосредственно из источника, на границе ядра и мантии, это гораздо глубже, чем позволяет бурить современная технология. На самом деле это примерно в 236 раз глубже, чем самая глубокая скважина, когда—либо пробуренная, — Кольская сверхглубокая скважина в России, глубина которой достигает 12,3 километра.