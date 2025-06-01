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Минобразования объяснило проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух

Минобразования назвало реакцию на проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух с 1 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования объяснило проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух в новом учебном году с 1 сентября 2025 и назвало реакцию родителей на такое новшество. Заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова прокомментировала новшество sb.by.

Минобразования назвало реакцию на проведение трех уроков физкультуры в неделю вместо двух с 1 сентября 2025.

— Решение направлено на повышение уровня физической активности школьников и формирование в учреждениях образования целостной системы сохранения здоровья, — в частности, сказала Каржова.

По словам представителя Минобразования, родители позитивно восприняли нововведение.

— Родители хотят, чтобы дети меньше сидели в гаджетах и больше занимались здоровьем. Мы рады, что нововведение получило одобрение, — отметила Ирина Каржова.

Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич назвала вузы, куда нормальный человек не пойдет поступать.

Кроме того, Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси, а министр Андрей Иванец сказал, как проверяют ЦЭ в Беларуси. А президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный элемент вступительной кампании.