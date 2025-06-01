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Радий Хабиров поздравил детей Башкирии с праздником

Радий Хабиров поздравил детей Башкирии с праздником на своих страницах в соцсетях.

Источник: Башинформ

«Здоровья и благополучия всем нашим детям и взрослым, которые о них заботятся. И пусть все будут счастливы. С Международным днем защиты детей!» — обратился Глава республики.

Радий Хабиров напомнил, что третий день книжной ярмарки «Китап-Байрам» посвятили теме детства, назвав его «Слово о будущем».

Сегодня там пройдет сразу несколько встреч с детскими писателями, будут другие интересные мероприятия. А вечером выступит Детский сводный хор Республики Башкортостан.

«Приходите! — пригласил Глава Башкортостана. — С праздником!».