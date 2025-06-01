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Главные городские часы Красноярска поздравляют малышей с Днем защиты детей

Сегодня, в День защиты детей, главные городские часы Красноярска радуют юных горожан особым музыкальным поздравлением.

Сегодня, в День защиты детей, главные городские часы Красноярска радуют юных горожан особым музыкальным поздравлением.

С самого утра они исполнили мелодию, основанную на знаменитой песне Владимира Шаинского «Если с другом вышел в путь», которая уже успела создать праздничное настроение у детей и их родителей.

Эта мелодия будет звучать вновь в течение дня в 15:00, 18:00 и 21:00, напоминая всем о важности праздника и о том, как важно заботиться о детях.

Кроме того, на Центральной набережной города сегодня стартовали праздничные мероприятия под названием «Яркие берега». Главная тема этого события — богатырские подвиги и герои русских сказок, что также подчеркивает важность культурного наследия и традиций для подрастающего поколения.

Не упустите возможность насладиться атмосферой праздника и поздравлениями от главных городских часов!

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