Путин поздравил премьера Армении Пашиняна с 50-летием

Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительную телеграмму по случаю его 50-летия.
«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности», — сказано в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил, что Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Глава государства выразил уверенность, что их дальнейшее развитие на всех направлениях удастся обеспечить благодаря совместным усилиям.
Ранее президент России поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.