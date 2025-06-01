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Путин поздравил премьера Армении Пашиняна с 50-летием

Владимир Путин пожелал Николу Пашиняну здоровья, счастья и успехов в госдеятельности.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительную телеграмму по случаю его 50-летия.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности», — сказано в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Глава государства выразил уверенность, что их дальнейшее развитие на всех направлениях удастся обеспечить благодаря совместным усилиям.

Ранее президент России поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.