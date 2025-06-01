Путин поздравил премьера Армении Пашиняна с 50-летием

«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности», — сказано в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.