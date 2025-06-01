«Ростех» создает новую линейку военных транспортных самолетов

По информации от представителя компании первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, новый самолёт представляет собой значительно улучшенную версию советского Ил-76. Он оснащён новым двигателем, улучшенным крылом и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Помимо этого, у него расширена дистанция полёта, а также повышена способность перевозить грузы.