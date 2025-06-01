«Ростех» создает новую линейку военных транспортных самолетов

В распоряжении Вооружённых сил Российской Федерации появятся новые военно-транспортные самолёты Ил-76МД-90А. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».
По информации от представителя компании первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, новый самолёт представляет собой значительно улучшенную версию советского Ил-76. Он оснащён новым двигателем, улучшенным крылом и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Помимо этого, у него расширена дистанция полёта, а также повышена способность перевозить грузы.
Первые поставки новых самолётов в войска ожидаются уже в текущем году в рамках государственного заказа.
Напомним, в апреле этого года «Ростех» создал систему защиты территории от беспилотников «Солярис НС». Система способна одновременно обнаруживать и подавлять не менее трех целей.