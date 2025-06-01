Губернатор Самарской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравлял жителей региона с Международным днем защиты детей. Он обратил внимание на значимость заботы о детях и подчеркнул ответственность властей за создание условий для их развития.
Федорищев напомнил, что власти области обеспечивают развитие инфраструктуры, предназначенной для воспитания и оздоровления детей, строя и реконструируя дошкольные учреждения, школы и творческие студии.
Глава региона отдельно выделил роль участников специальной военной операции в деле защиты детства и анонсировал объявленный в 2025 году в Самарской области Год многодетной семьи.
В своем обращении губернатор пожелал детям и родителям крепких семейных уз, радости, здоровья и благополучия.
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