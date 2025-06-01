Почти 350 летних мероприятий для детей проведут в Красноярске

Филиалы библиотек организуют литературные квесты, мастер-классы, викторины и арт-занятия. В детской библиотеке им. З. Портновой курс «Читаем, смотрим, создаем» объединит чтение, просмотр диафильмов и творчество. В библиотеке им. Толстого школьники прочитают рассказ «Филиппок», создадут пазлы и рисунки. А библиотека им. Фадеева предложит «библиопрогулки» и викторины о русских сказках.
В Музее-усадьбе В. И. Сурикова начнёт работу программа «Летняя усадьба». Детей ждут тематические экскурсии и мастер-классы по рисованию, крафту и созданию закладок. В музее Бориса Ряузова школьники посетят занятия, посвящённые творчеству красноярских художников, и создадут значки на мастер-классах.
Дом кино и «Мечта» запустят проект «Киноуроки для школьников». В частности, в «Мечте» детей ждёт «Путешествие по Лукоморью» — показ и обсуждение мультфильмов по сказкам А. С. Пушкина.
Парк флоры и фауны «Роев ручей» предложит проекты «Школа экскурсовода», «Ура, каникулы!» и «Биостанция», посвящённые экологии и зоологии. В августе здесь отметят 25-летие зоопарка и устроят «Вечеринку в лесной Заимке».
Кроме того, на базе 16 детских школ искусств в июне будут работать летние творческие школы, в рамках которых дети смогут развивать свои таланты по специальным образовательным программам, рассказали в мэрии.