Почти 350 летних мероприятий для детей проведут в Красноярске

Филиалы библиотек организуют литературные квесты, мастер-классы, викторины и арт-занятия. В детской библиотеке им. З. Портновой курс «Читаем, смотрим, создаем» объединит чтение, просмотр диафильмов и творчество. В библиотеке им. Толстого школьники прочитают рассказ «Филиппок», создадут пазлы и рисунки. А библиотека им. Фадеева предложит «библиопрогулки» и викторины о русских сказках.