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Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защиты детей

Глава Башкирии опубликовал поздравление в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем защиты детей. Свои поздравления он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

— Здоровья и благополучия всем нашим детям и взрослым, которые о них заботятся, — написал руководитель республики.

Хабиров также пожелал всем счастья и напомнил, что третий день ярмарки «Китап-Байрам» посвящен теме детства.

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