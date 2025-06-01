Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защиты детей

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем защиты детей. Свои поздравления он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.
— Здоровья и благополучия всем нашим детям и взрослым, которые о них заботятся, — написал руководитель республики.
Хабиров также пожелал всем счастья и напомнил, что третий день ярмарки «Китап-Байрам» посвящен теме детства.
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