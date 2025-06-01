Редкий парад планет можно будет увидеть в Приморье

Полюбоваться явлением можно будет во вторник ночью, с половины четвертого до половины пятого утра. В этот период планеты будут сверкать ярче всего. Разумеется, желательно находиться вдали от города и воспользоваться телескопом: таким образом свет от фонарей и домов не помешает наблюдению, а атмосфера будет еще приятнее.