Редкий парад планет можно будет увидеть в Приморье

Ночью 3 июня сразу шесть планет выстроятся в небе над Приморским краем. В состав парада войдут Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Полюбоваться явлением можно будет во вторник ночью, с половины четвертого до половины пятого утра. В этот период планеты будут сверкать ярче всего. Разумеется, желательно находиться вдали от города и воспользоваться телескопом: таким образом свет от фонарей и домов не помешает наблюдению, а атмосфера будет еще приятнее.
Напомним, что парад планет — нечастое явление, а когда сразу шесть небесных тел выстраиваются в одну линию, это становится поистине драгоценным видом.