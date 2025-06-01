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Снятие нерестового запретя на ловлю рыбы в Ростовской области: Как и где можно рыбачить в Ростовской области, чтобы не получить штраф

С 1 июня в Ростовской области снимается нерестовый запрет на рыбалку.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня в Ростовской области официально заканчивается действие весеннего запрета на рыбалку, который был введен на Дону с начала апреля для защиты нерестящихся рыб. Однако на многих водоемах сохраняются сезонные ограничения. Рассказываем, где и как можно рыбачить, чтобы не заработать штраф.

Двухмесячный запрет снят на реках Аксай, Тузлов, Грушевка, Койсуг, на ерике Караич и Махинском лимане. Но рыбакам стоит помнить о других действующих ограничениях: до 15 июня запрещена ловля на блесну на участке Дона от водозабора Семикаракорского консервного завода до острова Раздорского, а в Цимлянском водохранилище и на Дону выше устья реки Иловля до 1 июня разрешена только береговая рыбалка.

Рыболовов ждут и другие ограничения. Суточные нормы вылова включают не более двух экземпляров судака или сома, пяти кило тарани или леща, 30 раков. Для каждого вида установлен минимальный размер — например, судак должен быть не менее 38 см, сом — 60 см, лещ — от 24 до 28 см в зависимости от водоема.

На сайте Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и регионального минсельхоза размещена «Памятка рыболовам-любителям» с полной информацией о разрешённых местах ловли, запретных орудиях добычи и промысловых размерах рыб.

Важно помнить: даже после снятия весенних ограничений рыбалка разрешена только удочками, спиннингами и донками — не более одной снасти на человека. Нарушителей ждут серьезные штрафы, поэтому перед выездом на водоем стоит свериться с актуальными правилами.

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