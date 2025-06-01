Снятие нерестового запретя на ловлю рыбы в Ростовской области: Как и где можно рыбачить в Ростовской области, чтобы не получить штраф

С 1 июня в Ростовской области официально заканчивается действие весеннего запрета на рыбалку, который был введен на Дону с начала апреля для защиты нерестящихся рыб. Однако на многих водоемах сохраняются сезонные ограничения. Рассказываем, где и как можно рыбачить, чтобы не заработать штраф.