В Иркутской области производят 431 тысячу тонн молока в год

В Иркутской области за год производят 431,5 тыс. тонн молока. При этом местные хозяйства не полностью покрывают потребности региона — часть продукции завозится из других областей. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, в 2024 в регион ввезли более 17 тыс. тонн молока, 2 тыс. тонн сметаны и свыше тысячи тонны сливок.
— По нормам, человеку в год нужно около 300 кг молочных продуктов (в пересчете на молоко). Однако жители Приангарья в среднем употребляют 229 кг. Разница заметна в зависимости от доходов: самые обеспеченные потребляют почти 300 кг, а те, у кого доходы ниже, — всего 159 кг, — сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Поголовье коров сокращается, и в прошлом году ситуацию усложнили болезни животных. Некоторые хозяйства даже вынуждены были избавиться от скота. Однако там, где содержат племенных коров, продуктивность высокая — в среднем 6,4 тонны молока с одной коровы (по области — чуть больше 4 тонн). Кстати, 1 июня — это Всемирный день молока.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Минтрансе прокомментировали прекращение рейсов теплоходов в Братск и Балаганск.