В Иркутской области производят 431 тысячу тонн молока в год

— По нормам, человеку в год нужно около 300 кг молочных продуктов (в пересчете на молоко). Однако жители Приангарья в среднем употребляют 229 кг. Разница заметна в зависимости от доходов: самые обеспеченные потребляют почти 300 кг, а те, у кого доходы ниже, — всего 159 кг, — сообщает пресс-служба Иркутскстата.