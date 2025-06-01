Перелетные ласточки, стрижи и соловьи вернулись в Москву

При этом часто ласточек путают со стрижами. В столице горожане могут увидеть черного стрижа. Он формирует гнезда под крышами зданий, летает по городу и издает звуки «стри-и». Стриж отличается серповидными крыльями, которые в полете никогда не складывает. При этом он не садится на ветки и провода, а почти все время проводит в воздухе.