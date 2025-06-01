Театр под открытым небом и мини-футбол: во Владивостоке отметили День защиты детей

«Сегодня у нас проходила игра между командами “Вектор” и “Старт-Альтерна”. На мой взгляд, матч шёл на равных, но в концовке нам немного не повезло. Тем не менее, главное — не победа, а участие. Игра — это, прежде всего, процесс, от которого ребёнок получает удовольствие. Сейчас мы много работаем над сплочённостью ребят, чтобы они чувствовали себя настоящей командой», — отметил помощник тренера команды «Вектор» Ерофей Сытов.