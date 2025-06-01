Театр под открытым небом и мини-футбол: во Владивостоке отметили День защиты детей

Радостный смех и светлые улыбки: День защиты детей, 1 июня, ярко отметили в центре Владивостока. Сотни горожан посетили краевой фестиваль «Город детства» (0+), чтобы подарить своим детям праздник. На стадионе «Динамо» для юных гостей подготовили множество увлекательных активностей — от вязания морских узлов до захватывающих химических опытов. С праздником ребят поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков, сообщает ИА PrimaMedia.
«От всей души поздравляю всех с Днём защиты детей. Мы, взрослые, постараемся сделать всё, чтобы наши дети росли счастливыми и беззаботными в самом замечательном городе у моря. Также поздравляю всех с первым днём лета. Пусть оно будет самым запоминающимся», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
Пока на сцене под открытым небом шла концертная программа (0+), звучали песни от юных талантов и оживали сказки театрализованных постановок, на других площадках вовсю бурлила жизнь: мастер-классы, игры, спортивные турниры и другие развлечения. Так, например, на самом стадионе развернулись настоящие спортивные баталии — здесь проходил турнир по мини-футболу (12+). Несколько детских команд встретились в напряжённых поединках, среди которых были «Вектор» и «Старт-Альтерна». Рядом раздавались громкие возгласы поддержки: родители с энтузиазмом болели за своих чемпионов, не скрывая радости и волнения.
«Сегодня у нас проходила игра между командами “Вектор” и “Старт-Альтерна”. На мой взгляд, матч шёл на равных, но в концовке нам немного не повезло. Тем не менее, главное — не победа, а участие. Игра — это, прежде всего, процесс, от которого ребёнок получает удовольствие. Сейчас мы много работаем над сплочённостью ребят, чтобы они чувствовали себя настоящей командой», — отметил помощник тренера команды «Вектор» Ерофей Сытов.
Для тех, кто предпочёл творчество спорту, работали тематические площадки: дети изготавливали браслеты, играли в настольные игры, лепили фигуры из пластилина, собирали паззлы и кубик Рубика, ставили настоящие химические опыты, а также позировали для портретов.
«В рамках практики студенты нашего колледжа рисуют портреты горожан. Это не только помогает будущим художникам оттачивать мастерство — движения становятся увереннее, техника чище — но и дарит жителям города творческий опыт. Каждый гость уходит с индивидуально выполненным портретом. Время работы зависит от множества факторов, но в среднем занимает до получаса. Ведь творческий процесс требует внимания к деталям и индивидуального подхода к каждому человеку», — рассказал заместитель директора по воспитательной и социальной работе художественного колледжа Константин Прантенко.
На локации, организованной Всероссийским студенческим корпусом спасателей, ребята с интересом примеряли специальную экипировку и чувствовали себя настоящими героями. А в зоне от колледжа искусств юные участники пробовали себя в роли музыкантов — кто-то впервые подержал в руках флейту или барабанные палочки.
Также маленькие владивостокцы учились вязать морские узлы, управляли дронами, смотрели спектакли от театра «Овация» и Театра кукол, проходили «тигриную тропу» и за свои успехи получали вкусную награду — новинку от Владивостокской фабрики мороженого «УРСА».
«Для детей сегодня устроили настоящий волшебный мир: игры, мастер-классы, концерт и даже погода порадовала. Всё сложилось, чтобы подарить участникам по-настоящему незабываемый праздник», — поделилась мнением жительница города Наталья.