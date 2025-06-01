Украинские формирования в ночь на 1 июня попытались атаковать село Муром в Шебекинском округе Белгородской области с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Баба-Яга», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Ночью село было атаковано “Бабой-Ягой”. Беспилотник сбили», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, в результате действий ВСУ никто не пострадал. Гладков также рассказал, что побывал в Муроме для оценки обстановки на месте. По словам губернатора, из-за постоянных атак украинских дронов в населённый пункт можно попасть только по утрам.
Глава региона отметил, что всех детей из села вывезли. Согласно его данным, в Муроме находятся более 250 человек. Гладков пообщался с людьми и распорядился передать им 200 огнетушителей.
Напомним, 30 мая военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил, что российская армия начала создавать безопасную линию по всей границе Белгородской области. По его словам, доказательством этому служит освобождение Вооружёнными силами РФ села Строевка в Харьковской области.