Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ночью попытались атаковать белгородское село Муром дроном «Баба-Яга»

Губернатор Гладков пообщался с людьми, остающимися в Муроме, и распорядился передать им 200 огнетушителей.

Источник: Аргументы и факты

Украинские формирования в ночь на 1 июня попытались атаковать село Муром в Шебекинском округе Белгородской области с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Баба-Яга», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ночью село было атаковано “Бабой-Ягой”. Беспилотник сбили», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, в результате действий ВСУ никто не пострадал. Гладков также рассказал, что побывал в Муроме для оценки обстановки на месте. По словам губернатора, из-за постоянных атак украинских дронов в населённый пункт можно попасть только по утрам.

Глава региона отметил, что всех детей из села вывезли. Согласно его данным, в Муроме находятся более 250 человек. Гладков пообщался с людьми и распорядился передать им 200 огнетушителей.

Напомним, 30 мая военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил, что российская армия начала создавать безопасную линию по всей границе Белгородской области. По его словам, доказательством этому служит освобождение Вооружёнными силами РФ села Строевка в Харьковской области.