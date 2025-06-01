МИД Китая: США превращают АТР в пороховую бочку

Пекин обеспокоен планами США по продвижению Индо-Тихоокеанской стратегии. Отмечается, что Вашингтон стремится сохранить свое влияние, размещая наступательные вооружения в Южно-Китайском море. Это вызывает тревогу у стран региона, которые считают АТР «пороховой бочкой».