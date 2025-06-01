МИД Китая: США превращают АТР в пороховую бочку

США усиливают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, делая его возможным источником конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД КНР на официальном сайте.
«По сути, США являются настоящей страной-гегемоном, а также основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчёркивается в заявлении.
Пекин обеспокоен планами США по продвижению Индо-Тихоокеанской стратегии. Отмечается, что Вашингтон стремится сохранить свое влияние, размещая наступательные вооружения в Южно-Китайском море. Это вызывает тревогу у стран региона, которые считают АТР «пороховой бочкой».
Пекин призвал Вашингтон уважать усилия соседних стран по поддержанию мира и стабильности, а также прекратить дестабилизировать регион, искусственно разжигать конфликты и снизить уровень напряженности.
Напомним, недавно Китай выразил протест против намерений США нарастить поставки оружия Тайваню. Пекин призвал США придерживаться принципа единого Китая и соблюдать три совместных коммюнике, включая документ от 17 августа 1982 года.