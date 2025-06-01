Путин назвал воспитание детей общенациональным приоритетом

В преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин встретился с многодетными семьями. Тогда он отметил, что те, кто посвящает детям свои силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом и стремится сделать детство подрастающего поколения счастливым, а их будущее — успешным, заслуживают особого уважения. Глава государства также подчеркнул, что рождение и воспитание детей является основополагающим смыслом жизни, приносящим человеку истинное удовлетворение и счастье.