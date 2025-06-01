Путин назвал воспитание детей общенациональным приоритетом

Путин заявил, что от слаженного взаимодействия государства и общества зависит будущее страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей и воспитание детей — это ключевые общенациональные приоритеты. Об этом говорится в поздравлении главы государства с Международным днем защиты детей.
«Повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов — наш ключевой общенациональный приоритет», — заявил Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Он подчеркнул, что укрепление государственности и суверенитета России, а также будущее страны напрямую зависят от эффективного взаимодействия государства и общества по ключевым вопросам.
Путин также сообщил, что центральные торжества по случаю праздника пройдут в Москве, куда приедут дети из разных регионов страны, включая Кыргызстан и Беларусь. Российский детский фонд подготовил для гостей культурную программу, включающую посещение театров, музеев и выставок. Отдельное внимание уделено поддержке детей участников специальной военной операции.
В преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин встретился с многодетными семьями. Тогда он отметил, что те, кто посвящает детям свои силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом и стремится сделать детство подрастающего поколения счастливым, а их будущее — успешным, заслуживают особого уважения. Глава государства также подчеркнул, что рождение и воспитание детей является основополагающим смыслом жизни, приносящим человеку истинное удовлетворение и счастье.