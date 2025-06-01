Названа причина смерти актрисы из сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Молодой Шелдон»

Актриса Валери Махаффи, известная по ролям в фильмах «Северная сторона» и «Отчаянные домохозяйки», скончалась в возрасте 71 года. Актриса телевидения, театра и кино, удостоенная премии «Эмми», также известная по роли в сериале «Молодой Шелдон», скончалась от рака.
Валери Махаффи, актриса, удостоенная премии «Эмми», известная по ролям в сериалах «Северная сторона», «Отчаянные домохозяйки» и «Молодой Шелдон», скончалась в пятницу. Ей был 71 год.
Ее муж, актер Джозеф Келл, заявил в интервью Variety: «Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Нам будет ее не хватать».
Келл сообщил, что Валери скончалась 30 мая в Лос-Анджелесе от рака.
Карьера Махаффи длилась почти 50 лет, и она была известна своими эксцентричными ролями, в том числе за роль актрисы второго плана, за которую она получила премию «Эмми» в 1992 году: за роль ипохондричной Евы, живущей в вымышленном городке на Аляске, в телесериале «Северная сторона», который транслировался с 1990 по 1995 год.
Совсем недавно Махаффи была номинирована на премию Independent Spirit award за роль оптимистичной мадам Рейнард в мрачной комедии Азазеля Джейкобса «Выход из Франции» (2020).
Мишель Пфайффер, сыгравшая вместе с Махаффи в фильме «Выход из Франции», написала в социальных сетях: «Вчера у нас украли одну из наших самых ярких звезд. Такой замечательный талант и человек».
Махаффи снялась в детективном драматическом сериале Дэвида Келли «Большое небо», который транслировался на канале ABC с 2020 по 2021 год. Она также сыграла грандиозную Лорну Хардинг в первых двух сезонах комедии Netflix «Мертвая для меня» с Кристиной Эпплгейт в главной роли.
Махаффи родилась в Индонезии 16 июня 1953 года и росла там до 11 лет, после чего окончила среднюю школу в Техасе и поступила на учебу в Техасский университет. Она начала свою актерскую карьеру на театральных подмостках Нью-Йорка, сыграв в шести бродвейских постановках, включая «Дракулу» в паре с Раулем Джулией и пьесу «Память» режиссера Гарольда Принса.
Она также сыграла Эшли Беннетт в мыльной опере «Доктора», за которую была номинирована на премию «Эмми».
Актриса получила две премии Obie Awards за свою театральную работу в фильмах «Лучшие девушки» и «Говорящие головы» Алана Беннетта.
Благодаря своей универсальности Махаффи постоянно пользовалась спросом на гостевые роли, и она снялась в десятках сериалов, включая «Сайнфелд», «Крылья», «Скорая помощь», «Хор», «Анатомия страсти» и «Проект Минди». С 2006 по 2007 год она играла Альму Ходж, бывшую жену Орсона Ходжа из сериала Кайла Маклахлана, в сериале «Отчаянные домохозяйки», а с 2017 по 2020 год вновь появилась в роли учительницы Виктории Макэлрой в сериале «Молодой Шелдон».
Роб Морроу, коллега Махаффи по фильму «Северное сияние», написал в социальных сетях, что Махаффи «была глотком свежего воздуха, радости и смеха» в роли Евы в сериале. «Мы все обожали ее», — сказал он.