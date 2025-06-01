Названа причина смерти актрисы из сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Молодой Шелдон»

Карьера Махаффи длилась почти 50 лет, и она была известна своими эксцентричными ролями, в том числе за роль актрисы второго плана, за которую она получила премию «Эмми» в 1992 году: за роль ипохондричной Евы, живущей в вымышленном городке на Аляске, в телесериале «Северная сторона», который транслировался с 1990 по 1995 год.