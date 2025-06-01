Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется днем переменных направлений слабый.
Температура воздуха днем будет 19−25 градусов тепла.
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая теплая погода ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется днем переменных направлений слабый.
Температура воздуха днем будет 19−25 градусов тепла.