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Сухая теплая погода ожидается сегодня в Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая теплая погода ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 54% 752 мм рт. ст. +15°

Сегодня ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется днем переменных направлений слабый.

Температура воздуха днем будет 19−25 градусов тепла.