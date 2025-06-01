Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском зоопарке снимают передачу «Диалоги о животных»

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» проходят съемки передачи «Диалоги о животных».

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» проходят съемки передачи «Диалоги о животных». Об этом сообщили в официальных социальных сетях зоопарка.

Ведущий программы Иван Затевахин на своем телеграм-канале поделился впечатлениями от встречи с обитателями парка, включая семейство козлов и сову. Дата выхода выпуска, посвященного «Роевому ручью», пока не объявлена.

Кроме того, Затевахин отметил, что его команда была удостоена премии «Хрустальный компас» в номинации «Просветительская программа». Эта награда вручается под эгидой Русского географического общества.

Авторская познавательная программа «Диалоги о животных» выходит в эфир на телеканале «Россия-Культура», а Иван Затевахин является ее постоянным ведущим.