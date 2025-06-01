В красноярском зоопарке снимают передачу «Диалоги о животных»

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» проходят съемки передачи «Диалоги о животных». Об этом сообщили в официальных социальных сетях зоопарка.
Ведущий программы Иван Затевахин на своем телеграм-канале поделился впечатлениями от встречи с обитателями парка, включая семейство козлов и сову. Дата выхода выпуска, посвященного «Роевому ручью», пока не объявлена.
Кроме того, Затевахин отметил, что его команда была удостоена премии «Хрустальный компас» в номинации «Просветительская программа». Эта награда вручается под эгидой Русского географического общества.
Авторская познавательная программа «Диалоги о животных» выходит в эфир на телеканале «Россия-Культура», а Иван Затевахин является ее постоянным ведущим.