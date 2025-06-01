БЖД изменила маршруты поездов из-за обрушения моста в Брянской области

Белорусская железная дорога (БЖД) сообщает, что из-за ЧП в Брянской области России с обрушением моста, где 7 человек погибли, 47 — госпитализированы, изменены маршруты некоторых поездов.
«В связи с обрушением автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области 31 мая 2025 года поезд № 489 “Анапа-Минск” отправлением из Анапы 30 мая 2025 года в 21.32 и прибытием в Минск 1 июня 2025 года в 17.17 следует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Рославль — Починок — Смоленск — Орша — Минск-Пассажирский», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ориентировочное время прибытия на станцию «Минск-Пассажирский» — 16 часов 30 минут.
В БЖД рассказали, что пассажиры, следующие данным поездом до Осиповичей, Бобруйска, Жлобина и Гомеля будут отправлены из Минска в 17.04 поездом № 684 «Минск-Гомель» и прибудут на указанные станции в 18.30, 19.16, 20.16 и 21.37 соответственно.
Кроме того, поезд № 490 «Минск-Анапа», который отправится из Минска 1 июня в 11.21 и должен прибыть в Анапу 3 июня в 10.37 также будет следовать измененным маршрутом и расписанием от станции Гомель до Брянска через Жлобин, Могилев, Оршу, Смоленск, а далее — своим обычным маршрутом.
В БЖД сообщили, что подробную информацию об отправлении и прибытии поездов можно получить по телефону 105.
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