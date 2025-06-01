БЖД изменила маршруты поездов из-за обрушения моста в Брянской области

Кроме того, поезд № 490 «Минск-Анапа», который отправится из Минска 1 июня в 11.21 и должен прибыть в Анапу 3 июня в 10.37 также будет следовать измененным маршрутом и расписанием от станции Гомель до Брянска через Жлобин, Могилев, Оршу, Смоленск, а далее — своим обычным маршрутом.