Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей

Кроме того, освобождены от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми, если это сделано для улучшения жилищных условий, расширены возможности льготного погашения ипотеки многодетными семьями, продлена мера господдержки многодетных семей в части погашения ипотечного жилищного кредита, введен бесплатный проезд для детей в возрасте до семи лет в пригородных поездах.