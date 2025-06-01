Володин рассказал о принятых законах, защищающих права детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Государственной Думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания», — написал Володин.
По его словам, защита детей является приоритетом в работе Госдумы.
«Сегодня День защиты детей! Самые тёплые слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам, воспитателям и учителям, всем, кто заботится о маленьких гражданах нашей страны и вкладывает в них свою душу. Счастья вам и здоровья! Всем хорошего воскресного дня!» — отметил председатель Госдумы.
В публикации сообщается, что приняты законы о введении группы продленного дня в школах, обеспечения проживания и питания детей, обучающихся в специализированных научных центрах, за счет бюджета, также принята правовая основа для создания российского движения детей и молодёжи, установлен запрет продажи вейпов несовершеннолетним, повышен штраф за продажу детям табачной продукции.
Также принят закон о запрете продажи энергетиков детям, регламентировано создание центров раннего физического развития детей, действует ограничение на усыновление российских детей лицами, изменившими пол, ужесточено уголовное наказание за педофилию и ее укрывательство, усилена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних.
Кроме того, освобождены от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми, если это сделано для улучшения жилищных условий, расширены возможности льготного погашения ипотеки многодетными семьями, продлена мера господдержки многодетных семей в части погашения ипотечного жилищного кредита, введен бесплатный проезд для детей в возрасте до семи лет в пригородных поездах.
Приняты законы, обеспечивающие детей c ограниченными возможностями здоровья бесплатным питанием в школах во всех регионах страны, и о защите прав детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца.
Также предусмотрено приоритетное зачисление в колледжи льготных категорий, введены сертификаты для сирот на приобретение благоустроенного жилого помещения или для полного погашения ипотечного кредита.