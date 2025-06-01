В Башкирии подешевели огурцы, капуста, помидоры, лук и бананы

По предоставленным данным, сильнее всего упала стоимость огурцов — на 14% до 93,42 ₽ Также подешевела капуста на 7,93% до 65,89 ₽ На третьем месте оказались помидоры, снизившись в цене на 5,99% до 190,13 ₽