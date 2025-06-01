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Губернатор Самарской области поздравил жителей Тольятти с Днем города

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил поздравления жителям Тольятти в честь праздника.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил поздравления жителям Тольятти в честь праздника.

В сообщении отмечается история города, который возник 288 лет назад и теперь является крупным центром промышленности и инноваций региона. Федоров подчеркнул развитие особой экономической зоны «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина».

Отдельно упоминается компания «Транспорт будущего», специализирующаяся на беспилотных технологиях, как символ технологических перемен в городе.

Губернатор выразил уверенность, что жители Тольятти своими усилиями достигнут дальнейших успехов и пригласил всех к совместному участию в развитии города.

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