Губернатор Самарской области поздравил жителей Тольятти с Днем города

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил поздравления жителям Тольятти в честь праздника.
В сообщении отмечается история города, который возник 288 лет назад и теперь является крупным центром промышленности и инноваций региона. Федоров подчеркнул развитие особой экономической зоны «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина».
Отдельно упоминается компания «Транспорт будущего», специализирующаяся на беспилотных технологиях, как символ технологических перемен в городе.
Губернатор выразил уверенность, что жители Тольятти своими усилиями достигнут дальнейших успехов и пригласил всех к совместному участию в развитии города.
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