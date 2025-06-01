Дворец творчества и школа искусств появятся на участке бывшей промзоны Автомоторная

«Новое городское пространство с жильем и объектами инфраструктуры возведут на участке бывшей промзоны Автомоторная. В составе одного из жилых комплексов появятся помещения для филиала Дворца детско-юношеского творчества на 40 мест и детской школы искусств на 80 мест. Площадь объектов составит около 2,3 тыс. кв. м», — цитирует пресс-служба министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.