Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворец творчества и школа искусств появятся на участке бывшей промзоны Автомоторная

В рамках реорганизации части бывшей промзоны Автомоторная будет создан район с жилыми домами и объектами инфраструктуры, в частности, в нем появятся филиалы культурно-досуговых учреждений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Источник: Freepik

«Новое городское пространство с жильем и объектами инфраструктуры возведут на участке бывшей промзоны Автомоторная. В составе одного из жилых комплексов появятся помещения для филиала Дворца детско-юношеского творчества на 40 мест и детской школы искусств на 80 мест. Площадь объектов составит около 2,3 тыс. кв. м», — цитирует пресс-служба министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Как уточняется, учреждения разместят в жилом доме на участке рядом с 4-м Лихачевским переулком. Всего в рамках проекта запланировано строительство 1,7 млн кв. м недвижимости.