Самарский медуниверситет сертифицировал устройство для фиксации черепа

Самарский государственный медицинский университет получил сертификат «Сделано в России» на устройство фиксации и стабилизации черепа FICS. Этот прибор предназначен для использования в нейрохирургии и обеспечивает надежное крепление головы пациента в положении лёжа на спине, животе или боку.