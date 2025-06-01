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Самарский медуниверситет сертифицировал устройство для фиксации черепа

Самарский государственный медицинский университет получил сертификат «Сделано в России» на устройство фиксации и стабилизации черепа FICS.

Самарский государственный медицинский университет получил сертификат «Сделано в России» на устройство фиксации и стабилизации черепа FICS. Этот прибор предназначен для использования в нейрохирургии и обеспечивает надежное крепление головы пациента в положении лёжа на спине, животе или боку.

СамГМУ является единственным производителем таких систем в России. Сертификат подтверждает высокое качество продукции и гарантирует безопасность ее применения.

Теперь разработчики намерены начать продвижение устройства на российский рынок.

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