Картина недели: онкология Артема Самсонова и дом мечты во Владивостоке

Редакция ИА PrimaMedia подготовила традиционный топ новостей за прошедшую неделю — с 26 мая по 1 июня.
Генпрокуратура конфисковала в доход государства крупный порт и пароходство.
Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и «Камчатским морским пароходством», которое, в свою очередь, является учредителем компании «Терминал Назимова» во Владивостоке.
Росатом хочет построить нефтеналивной причал в бухте Улисс: что говорят эксперты.
В бухте Улисс во Владивостоке планируют построить новый нефтеналивной причал. Он смог бы обеспечить Магаданскую область топливом и участвовать в реализации северного завоза в отдалённые районы. Проектом занимается АО «Компания инжиниринга и строительства “Исток”, входящее в структуру госкорпорации “Росатом”. Корр. ИА PrimaMedia узнал мнения экспертов о том, чем обернётся для города появление в нём нового объекта и почему проект может быть оторван от стратегических задач.
Путь к сказочным воротам: знаменитый каскад «Кравцовские водопады» стал ещё доступнее.
Шум воды, разбивающейся о камни, реликтовые растения, окутывающие территорию, и уединение с природой: объект «Кравцовские водопады» в Хасанском районе Приморья давно полюбился местным жителям за доступность и завораживающую красоту. Теперь одно из самых популярных туристических мест «Земли леопарда» обрело продолжение — для посетителей впервые открыт вид на четвёртый водопад знаменитого каскада. На торжественном открытии второй очереди экологической тропы присутствовал корреспондент ИА PrimaMedia.
Директор Фонда Владимира Николаева прокомментировала новости о судебном иске.
В сети начала распространяться информация об иске, связанном с бывшим мэром Владивостока Владимиром Николаевым. По этому поводу редакция ИА PrimaMedia обратилась за комментарием к директору Фонда ВВН Юлии Чиликиной. Как сообщила Юлия, официальных документов увидеть пока не удалось, поэтому прокомментировать детали невозможно. Тем не менее, она однозначно ответила на некоторые вопросы.
От хаммама до собственного парка: сколько стоит дом мечты во Владивостоке?
Пока в Японии можно стать владельцем шестиэтажного замка всего за 5,5 миллиона рублей, во Владивостоке на эти деньги едва ли удастся купить скромную «однушку» — и то не в самом центре. Корреспондент ИА PrimaMedia решил выяснить, что же предлагает местный рынок элитной недвижимости. Что стоит за этими астрономическими ценниками, от которых кружится голова, и какие дома считаются мечтой в наших широтах? От более скромных предложений до объектов премиум-класса с впечатляющим ценником — в нашей подборке.
В КПРФ заявили о подготовке ходатайства на освобождение Артема Самсонова из-за онкологии.
Соратники экс-депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, осужденного на 13 лет и отбывающего наказание в колонии строгого режима, заявили о подготовке ходатайства в суд на освобождение из-за выявленного онкологического заболевания. Пакет документов о серьезном ухудшении здоровья политика формируют врачи отделения краевой больницы. Об этом по итогам визита к политику сообщил первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Заксобрания Евгений Ляшенко. В беседе с ИА PrimaMedia он отметил, что сам Артем Самсонов считает маловероятным удовлетворение ходатайства.