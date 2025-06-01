Картина недели: онкология Артема Самсонова и дом мечты во Владивостоке

Пока в Японии можно стать владельцем шестиэтажного замка всего за 5,5 миллиона рублей, во Владивостоке на эти деньги едва ли удастся купить скромную «однушку» — и то не в самом центре. Корреспондент ИА PrimaMedia решил выяснить, что же предлагает местный рынок элитной недвижимости. Что стоит за этими астрономическими ценниками, от которых кружится голова, и какие дома считаются мечтой в наших широтах? От более скромных предложений до объектов премиум-класса с впечатляющим ценником — в нашей подборке.