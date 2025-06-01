В Волгоградской области 7,6% людей живут за чертой бедности

Росстат подсчитал число бедных в России и отдельных регионах страны. В Волгоградской области процент населения, живущего за чертой бедности, за 10 лет стало меньше более чем в 2 раза. По итогам 2024 года 7,6% людей в нашей области живут за чертой бедности. 10 лет назад — в 2004 году — таких было 17,9%. А если заглянуть в 90-е, мы стали жить реально лучше: в 1995 году за чертой бедности жили (или правильнее сказать, существовали и выживали), 33,8% населения Волгоградской области.