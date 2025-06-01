Клуб белоруса Гончаренко проиграл в стыках за место в РПЛ, но есть шанс остаться

В стыковых матчах за место в футбольной российской Премьер-лиге «Пари НН», который тренирует белорус Виктор Гончаренко, по сумме двух матчей уступил «Сочи».
Клуб из Нижнего Новгорода сражался за то, чтобы сохранить прописку в сильнейшем дивизионе, а «Сочи» стремились подняться в РПЛ из Первой лиги. Первый матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу «Пари НН», а в ответной игре «Сочи» взял верх 3:1.
Таким образом, «Сочи» вернулся в РПЛ, а «Пари НН» должен вылететь из сильнейшей лиги, но может там остаться. Дело в том, что ситуацию запутал крах «Химок». Подмосковный клуб из-за долгов из отсутствия внятных гарантий финансирования не прошел лицензирование и был исключен из РПЛ и теперь до конца непонятно, кто займет место этой команды. Это может быть «Пари НН». Решение будет объявлено после заседания исполкома РФС.
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