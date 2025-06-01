Ростовскую горнодобывающую компанию продают на торгах за 9,5 млн рублей

Выставляемый на продажу производственный комплекс специализировался на добыче строительного камня и обладает действующей лицензией на разработку Тацинского месторождения. Согласно документам, запасы песчаника в месторождении оцениваются более чем в шесть миллионов кубометров, а срок действия лицензии продлен до 2034 года.