Ростовскую горнодобывающую компанию продают на торгах за 9,5 млн рублей

В Красносулинском районе Ростовской области начались торги по продаже имущественного комплекса обанкротившегося горнодобывающего предприятия. Как следует из данных единого реестра «Федресурс», начальная цена лота составляет 9,5 млн рублей.
Выставляемый на продажу производственный комплекс специализировался на добыче строительного камня и обладает действующей лицензией на разработку Тацинского месторождения. Согласно документам, запасы песчаника в месторождении оцениваются более чем в шесть миллионов кубометров, а срок действия лицензии продлен до 2034 года.
Однако потенциальным инвесторам следует учитывать, что у предприятия имеются проблемы с регуляторами. В 2019 году у компании была отозвана вторая лицензия — это произошло из-за нарушения условий соглашения по консервации остаточных запасов полезных ископаемых.
Торги проводятся в рамках процедуры банкротства предприятия. Вся необходимая информация о продаже актива, включая технические характеристики и юридические нюансы сделки, содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
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