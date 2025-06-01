Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачам СамГМУ удалось вылечить бесплодие у девушки с тяжелым диагнозом

В 2019 году девушке Александре поставили диагноз «множественная миома матки», исключающий возможность иметь детей.

В 2019 году девушке Александре поставили диагноз «множественная миома матки», исключающий возможность иметь детей. Однако в 2024 году она родила сына благодаря врачам Клиник СамГМУ.

Изначально гормональная терапия не дала результата, а традиционная операция грозила повреждением матки и невозможностью последующей беременности. В Самаре Александре предложили эмболизацию маточных артерий, снизившую размеры миоматозных узлов вдвое.

Спустя год, когда беременность не наступила, ей провели дополнительную операцию гистерорезектоскопию, удалив оставшийся узел и сохранив целостность эндометрия. В декабре 2024 года Александра родила здорового малыша весом 4 кг и ростом 57 см.

В ближайшие годы молодая мама намерена повторно попытаться родить второго ребенка.

Подпишитесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить свежих новостей по Самаре и Самарской области, которые не публикуются на сайте.