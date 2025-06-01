Врачам СамГМУ удалось вылечить бесплодие у девушки с тяжелым диагнозом

В 2019 году девушке Александре поставили диагноз «множественная миома матки», исключающий возможность иметь детей. Однако в 2024 году она родила сына благодаря врачам Клиник СамГМУ.
Изначально гормональная терапия не дала результата, а традиционная операция грозила повреждением матки и невозможностью последующей беременности. В Самаре Александре предложили эмболизацию маточных артерий, снизившую размеры миоматозных узлов вдвое.
Спустя год, когда беременность не наступила, ей провели дополнительную операцию гистерорезектоскопию, удалив оставшийся узел и сохранив целостность эндометрия. В декабре 2024 года Александра родила здорового малыша весом 4 кг и ростом 57 см.
В ближайшие годы молодая мама намерена повторно попытаться родить второго ребенка.
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