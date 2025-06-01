8907 рублей прибавки: пенсионерам удвоят эти выплаты с 1 июня 2025 года

С 1 июня 2025 года в России вступают в силу новые правила начисления социальных выплат, которые коснутся малоимущих семей с детьми, отдельных категорий пенсионеров и людей с инвалидностью, а также других льготников. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Нововведения станут важной поддержкой для граждан, нуждающихся в дополнительной помощи, в условиях продолжающихся экономических вызовов. Малоимущие семьи с детьми до 17 лет, беременные женщины, опекуны и усыновители смогут претендовать на единое ежемесячное пособие, если их доход не превышает региональный прожиточный минимум. Выплата, назначаемая на год через Социальный фонд после подачи заявления, варьируется от 50 до 100 процентов прожиточного минимума на ребёнка в регионе.
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что пересчет происходит ежегодно.
«Эти изменения затронут не всех, а только тех, у кого подошёл срок продления пособия, назначенного в прошлом году. Семье нужно подтвердить снижение доходов или их стабильность», — отметила она в беседе с изданием.
Пенсионеры, достигшие 80 лет, с июня получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — 8907,7 рубля, без необходимости подавать заявления, так как перерасчет проведет Социальный фонд автоматически. Аналогичная надбавка в 8907,7 рубля предусмотрена для тех, кому в мае установили I группу инвалидности, но выплата возможна только по одному основанию: «Это рутинная работа фонда — перерасчет происходит в течение трех дней, и уже на следующий месяц человек получает повышенную сумму».
Для пенсионеров с иждивенцами предусмотрена дополнительная выплата в размере 2969,23 рубля на каждого, но не более трех человек, с обязательным подтверждением статуса в Соцфонде.