8907 рублей прибавки: пенсионерам удвоят эти выплаты с 1 июня 2025 года

Нововведения станут важной поддержкой для граждан, нуждающихся в дополнительной помощи, в условиях продолжающихся экономических вызовов. Малоимущие семьи с детьми до 17 лет, беременные женщины, опекуны и усыновители смогут претендовать на единое ежемесячное пособие, если их доход не превышает региональный прожиточный минимум. Выплата, назначаемая на год через Социальный фонд после подачи заявления, варьируется от 50 до 100 процентов прожиточного минимума на ребёнка в регионе.