В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей, а в пригороде — 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4−6 рублей.
Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету «Кошелек», и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.
Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф «90 минут».