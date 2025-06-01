В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте

Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей, а в пригороде — 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4−6 рублей.